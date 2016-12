Piratini quer mapa da extinção de fundações na primeira quinzena de janeiro

Pacote de Sartori

O núcleo duro do Piratini espera ter o mapa das fundações que serão extintas na primeira quinzena de janeiro. O levantamento está sendo realizado para apontar as funções de cada setor, para a transição das responsabilidades. As informações são do blog Caso de Polícia, da Rádio Gaúcha.

Por exemplo: o que hoje é realizado pela Fundação Zoobotânica passará para a Secretaria do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. O que é atribuição da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro) deverá ir para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação.

— A gente está pedindo que em uma ou duas semanas tenhamos todos os dados importantes para que a nossa equipe técnica precisa ter para tomar as ações necessárias para irmos ao encontro da extinção dos órgãos — relata o secretário-geral de Governo, Carlos Búrigo.

O grupo de trabalho que vai fazer toda a análise será oficializado através de decreto assinado pelo governador José Ivo Sartori na próxima semana. O prazo para que as extinções sejam concluídas é de seis meses. Até lá, cerca de 1,2 mil servidores celetistas ligados aos órgãos serão demitidos, com impacto de até R$ 50 milhões ao Estado. Os servidores estatutárias serão realocados em outros setores.

*Rádio Gaúcha