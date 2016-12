Praça da Matriz tem quarto dia de confrontos entre BM e servidores

Pacote de Sartori

Brigada Militar e manifestantes contrários às medidas em votação na Assembleia Legislativa voltaram a entrar em confronto na Praça da Matriz, no Centro de Porto Alegre, na tarde desta quinta-feira. É o quarto dia seguido com tumulto durante a mobilização de servidores estaduais contrários ao pacote do governo que está em votação nesta semana.

Por volta das 14h, quando a sessão estava para ser retomada no plenário, o número de manifestantes concentrados na região aumentou, principalmente com grupos de integrantes da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) e da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE).

A tensão aumentou quando um grupo de manifestantes foi até a linha de isolamento e começou a balançar as grades e policiais retomaram a linha de frente e reagiram, lançando bombas de gás lacrimogêneo para afastar os manifestantes. Até as 18h30min, seis confrontos foram registrados.

