Prefeito de São Nicolau é preso por desvio de R$ 370 mil dos cofres municipais

Sob a suspeita de comandar um esquema que desviou, pelo menos, R$ 370 mil dos cofres da prefeitura de São Nicolau, o prefeito Benone de Oliveira Dias, o Chico (PMDB), foi preso nesta quinta-feira. A prisão é preventiva, por tempo indeterminado.

Conforme as investigações, desde 2009 (primeiro ano do mandato), o prefeito da cidade de 5,7 mil habitantes da região das Missões emitia cheques com a justificativa de pagar credores, mas servidores sacavam sistematicamente os valores e repassavam a Dias. Além do desvio, o grupo falsificava recibos de recebimento para burlar a fiscalização.

— O prefeito depositava parte do valor em sua conta particular, pagava despesas pessoais e também repassava para o filho — aponta o promotor-assessor da Procuradoria de Prefeitos Heitor Stolf Júnior, acrescentando que a investigação suspeita que outros R$ 600 mil passaram pela conta do prefeito. — Os valores na conta dele são incompatíveis com os rendimentos declarados.

O MP havia pedido também a prisão do filho do prefeito, mas a Justiça recusou o mandado. Além dele, outros dois servidores municipais são suspeitos de participação no esquema. Segundo Stolf, eles devem ser denunciados ainda neste ano. Os nomes deles serão divulgados somente depois da denúncia.

Além desse esquema, o prefeito é investigado por utilizar servidores e materiais públicos para abrir uma estrada para dar acesso a uma propriedade privada da família dele e também por fraude no recolhimento de impostos.

— Esses fatos ainda merecem apuração e estão sendo investigados — afirma o promotor.



A prefeitura foi procurada pela reportagem no fim da manhã, mas não havia ninguém disponível para prestar esclarecimentos.