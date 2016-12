Prefeito de Viamão irá decidir até sexta-feira sobre reajuste salarial de sucessor

Aprovado na Câmara de Vereadores

CORREÇÃO: ao contrário do que foi publicado, a Câmara de Vereadores de Viamão aprovou a proposta por 12 votos favoráveis e 4 contrários. O texto já foi corrigido.



O prefeito de Viamão, Valdir Bonatto, afirmou que irá decidir até sexta-feira se irá sancionar ou vetar o projeto de lei que aumenta em 32,81% o salário do prefeito, do vice e dos secretários do município. O reajuste passaria a valer a partir de janeiro de 2017, já na gestão do sucessor de Bonatto, André Pacheco (PSDB). As informações são da Rádio Gaúcha.

A proposta foi elaborada pela Mesa Diretora da Câmara de Vereadores e aprovada na noite de terça-feira, por 12 votos a favor e 4 contrários. Quatro parlamentares estavam ausentes na sessão.

— Vou determinar à minha equipe técnica que faça um estudo do impacto financeiro, a respeito do orçamento de 2017. Em cima disso, acredito que, se eu receber amanhã [o projeto de lei], eu já tenha uma análise do impacto financeiro para tomar minha posição, se veto ou sanciono — disse Bonatto, em entrevista ao programa Gaúcha Repórter.

Ouça a entrevista na íntegra:

O texto final do projeto de lei está sendo elaborado pela Câmara e será encaminhado ao Executivo municipal até o final da tarde desta quarta-feira (28). A Mesa Diretora da Casa justificou a proposta de reajuste nos salários à reposição das perdas dos últimos quatro anos, onde prefeito, vice e secretariado de Viamão não tiveram aumento.

Se sancionado, o salário do prefeito passa de R$ 13 mil para R$ 18 mil, e o do vice e dos secretários passaria de R$ 6,9 mil para R$ 9,2 mil.

*Rádio Gaúcha