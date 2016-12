Site pessoal do presidente Michel Temer é hackeado

Ataque

O site pessoal do presidente Michel Temer (PMDB) amanheceu hackeado. Na página principal, aparecia uma mensagem contra os partidos, de forma geral, e contra o Congresso Nacional.

O autor diz não se identificar com a direita, com a esquerda nem com o centro e cita outros sites que foram invadidos anteriormente. O ataque prejudica o acesso principalmente na versão mobile.

O Palácio do Planalto informou que não vai tomar providências sobre o assunto porque o site invadido não tem relação com a Presidência da República. A página de Michel Temer é administrada pelo PMDB de São Paulo. De acordo com o partido, o site foi invadido durante a noite e ainda não se sabe de onde partiu o ataque.

O PMDB informou que as providências cabíveis já estão sendo tomadas para identificar o autor da invasão e para colocar o site no ar novamente.