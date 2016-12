Sorvetes Häagen-Dazs e tortas de chocolate: "lista de compras" do avião de Temer custará R$ 1,75 mi em 2017

Mordomia

Prevendo um custo total de R$ 1,75 milhão, o Palácio do Planalto abriu uma licitação para comprar alimentos que vão abastecer o avião presidencial durante um ano. A aeronave é responsável por transportar o presidente Michel Temer e convidados.



De acordo com as informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o processo licitatório prevê a contratação de 200 cafés da manhã prontos, com presunto de parma e queijo brie, provolone e muçarela de búfala. Cada refeição custará R$ 96. O maior gasto, no entanto, será com a aquisição de uma tonelada e meia de tortas de chocolate: R$ 96 mil.



Fazem parte do cardápio de Temer, além disso, 500 potinhos de sorvete da marca Häagen-Dazs, somando um gasto de R$ 7,5 mil. Ainda foram relacionados para a compra Cornetos, picolés Tablitos, Chicabons, Eskibons e Frutillys e 300 picolés sem lactose.



O Planalto também encomendou 120 potes de Nutella — cada um custando R$ 34 cada. Também foram listados para consumo no avião presidencial quatro tipos de açúcar, seis tipos de iogurte, seis tipos de geleia, sal do Himalaia e sanduíches de mortadela.