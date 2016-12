Tesouro nega pedido do RS e dívida voltará a ser paga em janeiro 

Finanças do Estado

A Secretaria do Tesouro Nacional descartou prolongar a suspensão no pagamento da dívida do RS com a União. Em reunião nesta quinta-feira em Brasília, o secretário da Fazenda, Giovani Feltes, defendeu que o Piratini continuasse livre das parcelas até a aprovação no Congresso do programa de recuperação fiscal.

Com a posição, o governo gaúcho terá de voltar a pagar as prestações a partir de janeiro.

— Há uma impossibilidade legal no momento de poder se exercitar isso, por óbvio que nós lamentamos, seria importante para nós deixarmos de pagar – explicou Feltes.

Com salários dos servidores parcelados, o RS terá de desembolsar cerca de R$ 15 milhões no mês que vem. O valor corresponde a 5,5% da parcela integral da dívida. Pelo acordo firmado com o governo federal, os Estados ficaram os últimos seis meses livres do carnê e retomam os pagamentos de forma progressiva – a prestação cresce 5,5% por mês até completar 100% em 2018.

Ainda em janeiro, o Piratini repassará aos cofres federais mais R$ 40 milhões. Trata-se de uma das 24 parcelas de um débito de mais de R$ 800 milhões, referentes as prestações da dívida que não foram pagas entre abril e junho, período no qual o Rio Grande do Sul obteve liminar suspendendo a cobrança.

Acompanhado de seu secretário-adjunto, Luiz Antônio Bins, Feltes esteve com a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi. Foi a primeira reunião com a equipe econômica de Michel Temer depois do veto presidencial ao programa de recuperação fiscal, aprovado pela Câmara sem as contrapartidas dos Estados, idealizadas pelo Ministério da Fazenda.

Já o alongamento da dívida por mais 20 anos e o pagamento da parcela com desconto até 2018 foram mantidos por Temer. A recuperação permitiria aos Estados, após adesão pactuada em contrato com o governo federal, ficar 36 meses sem pagar o débito com a União. Com o veto, o Planalto pretende enviar em fevereiro um novo projeto ao Congresso para viabilizar a recuperação, mantendo as contrapartidas.

Pelos cálculos do Piratini, a carência de três anos garantiria um alívio de R$ 8,75 bilhões, valor incorporado ao estoque da dívida. Apesar da negativa no encontro desta quinta, o Piratini manterá reuniões com o Tesouro Nacional, a fim de discutir as futuras contrapartidas da recuperação fiscal.

A ideia do governo do Estado é ter as medidas de austeridades acertadas com o Ministério da Fazenda e, se possível, aprovadas na Assembleia Legislativa. Assim, o Piratini poderia assinar o acordo logo após a aprovação do programa pelo Congresso.

— É para nos anteciparmos por absoluto, estarmos prontos para isso — afirmou Feltes.