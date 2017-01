AO VIVO: acompanhe a posse de Marchezan como prefeito da Capital

Troca de comando

Zero Hora

Por: Zero Hora

A cerimônia de posse do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB), do vice-prefeito Gustavo Paim (PP) e dos 36 vereadores eleitos no último pleito ocorre neste domingo, a partir das 15h, na Câmara de Vereadores. O ato também terá a escolha da Mesa Diretora e dos presidentes das Comissões Temáticas da Casa e a indicação dos líderes das bancadas.

Depois, às 18h, haverá a transmissão de cargo, ato em que José Fortunati (PDT) receberá Marchezan no Paço Municipal, no centro de Porto Alegre.



