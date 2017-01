AO VIVO: acompanhe a visita do presidente Michel Temer ao RS

1º visita ao Estado

Em sua primeira viagem oficial ao Rio Grande do Sul, o presidente Michel Temer faz, na manhã desta segunda-feira, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, uma série de anúncios planejados para 2017. A entrega de 61 ambulâncias a prefeitos gaúchos integra uma ofensiva do Palácio do Planalto, que intensifica as viagens do peemedebista, a fim de reverter sua baixa popularidade.

Temer ainda visitará as áreas afetadas pela enchente de Rolante e Riozinho. Segundo registro no Twitter do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, Temer fará um sobrevoo sobre a região, e descerá para ouvir prefeitos e comunidade.

