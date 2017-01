Após extinção da Seda, primeiro hospital veterinário público de Porto Alegre tem futuro incerto

Política

Na recepção do primeiro hospital veterinário público do Estado, uma imagem de São Francisco de Assis parece suplicar para que as portas de vidro do prédio de 1,6 mil m² sejam abertas definitivamente. Plásticos recobrem as 23 poltronas da sala de espera, onde duas plantas murchas resistem. Após a extinção da Secretaria Especial de Direitos dos Animais (Seda), a Unidade de Medicina Veterinária Victória, na zona leste da Capital, tem futuro incerto, dizem ativistas e entidades ligadas à causa animal.



Criada em 2011 com a missão de "estabelecer e executar políticas públicas destinadas à saúde, proteção, defesa e bem-estar animal em Porto Alegre", a Seda entrou para a lista de órgãos em extinção do governo de Nelson Marchezan (PSDB) no último dia 2. Na última quinta-feira, cerca de 40 funcionários — a maior parte deles terceirizados — seguia trabalhando normalmente na Unidade Médica Veterinária, que fica no mesmo terreno que o hospital Victória. No local, há cerca de 300 cães e gatos em tratamento ou à espera de adoção — alguns estão sob tutela da Seda, pois são bravios ou doentes.

Na gestão de José Fortunati, o plano inicial era que os atendimentos realizados no local— hoje, são 10 por dia — migrassem para a instituição, que foi erguida em tempo recorde de seis meses, com um investimento de R$ 6 milhões do empresário Alexandre Grendene. A inauguração ocorreu há quase dois meses. Com capacidade para atender 270 animais, a nova unidade abriga cinco salas de cirurgia, quatro consultórios, alas para internação, setores de quimioterapia e de exames de imagem e laboratório de análises clínicas.

— O clima é de apreensão e insegurança. Todos os protetores que participam do Brechocão (evento realizado pela Seda) dependem das vendas para pagar o tratamento de animais — avaliou Gelcira Teles, que se dedica à causa animal há 26 anos.

Vice-presidente do Sindicato Médico Veterinário do Rio Grande do Sul (Simvet-RS), Ricardo Capelli classificou como "um retrocesso" a extinção da Seda, em um "momento em que o órgão estava demonstrando um excelente trabalho", com a realização de programas de adoção, educação em escolas e capacitações. Ele também está preocupado com o futuro do hospital e com a continuidade de atividades desempenhadas pela pasta.

— Existe um resultado difícil de mensurar, relacionado à saúde pública. Sabemos que existem muitas zoonoses, problemas como sarna, raiva e leptospirose. O trabalho da Seda também auxilia nesse controle — destacou.

Procurado pela reportagem, o gabinete do prefeito Marchezan indicou a secretária-adjunta de Direitos dos Animais, Fabiane Tomazi Borba, para falar sobre o assunto. Segundo ela, que permanece no cargo para auxiliar no processo de transição, a pasta deve virar um departamento na Secretaria Municipal de Sustentabilidade. Ela afirma que a expectativa é a de que haja continuidade nas atividades realizadas pela Seda, como castrações e atendimentos veterinários gratuitos. Sobre o hospital, afirmou que a nova gestão tem interesse que a unidade funcione e estuda a forma de manutenção, que pode ser por meio de parceria público-privada. A abertura oficial ainda da depende da aprovação do plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), que é indispensável para a obtenção do habite-se.

— Acho que a nova gestão não têm intenção de retroceder — disse Fabiane.

CAUSA ANIMAL

A Secretaria Especial dos Direitos Animais (Seda) foi criada em 2011 com a missão estabelecer e executar políticas públicas destinadas à saúde, proteção, defesa e bem-estar animal em Porto Alegre.

Em cinco anos, a Seda realizou:

- 1.681 adoções pelo programa Me Adota?

- 18.870 atendimentos veterinários

- 8.414 cirurgias não eletivas

- 28.626 castrações

- 28 mil ações de fiscalização contra abandono e maus-tratos