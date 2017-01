Câmara de Vereadores de Porto Alegre libera CCs de bater ponto

320 servidores

Os 320 cargos em comissão da Câmara de Vereadores de Porto Alegre estão liberados de bater ponto. A decisão administrativa foi tomada pela Mesa Diretora da Casa, com a concordância da maioria dos líderes partidários em dezembro do ano passado. Os 240 servidores efetivos da Câmara continuam obrigados a bater o ponto. A polêmica ocorre um ano depois da decisão que obrigava todos a registrar presença. Na época em que o ponto começou a valer em 3 de novembro de 2015, faltou vaga no estacionamento e fila no refeitório. As informações são da Rádio Gaúcha.

Os vereadores tiveram como base um parecer do procurador-geral da Câmara de Porto Alegre. Cláudio Roberto Velasquez sustenta que não há necessidade de registro da presença pelos CCs.

"E é nessa medida, vinculada a ideia de especial confiança, própria dos altos cargos, em que a fidelidade e as diretrizes traçadas pelos agentes políticos, o comprometimento político e a lealdade a estes são essenciais para o próprio desempenho da função, que se afirma que a natureza dos cargos em comissão não se harmoniza com o controle de horário ou ponto", afirma o procurador no parecer.

Para o vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Câmara de Porto Alegre, Jerri Gallinati Heim, a decisão causa desconforto.

— Porque quando o ponto foi implementado lá em novembro de 2015, uma das premissas é que o ponto seria para todos os servidores da casa. Os efetivos, CCs, adidos e até mesmo estagiários. E agora surpreende aí o pessoal essa retirada dos cargos em comissão.

O presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Cássio Trogildo (PTB, não quis se manifestar sobre o assunto. Rede e PSOL foram os únicos partidos a não assinar a resolução.

Líder do PSOL na época, a vereadora Fernanda Melchiona sustenta que os CCs deveriam continuar batendo o ponto.

— Teve todo o debate na época com o Tribunal de Contas. Acho que todos deveriam bater o ponto.

