Centrão defende Rosso na disputa pelo comando da Câmara

Congresso

Enquanto o PSD discute aliança com outros candidatos ao comando da Câmara, o líder da sigla, Rogério Rosso (DF), vem sendo estimulado pelo Centrão — grupo de 13 legendas liderado por PP, PSD e PTB — a manter a candidatura. Líderes disseram a Rosso que sua permanência na disputa garante um segundo turno e que, neste momento, os votos dos deputados estão indefinidos, o que beneficiaria o grupo.

— Desistir é um erro — afirmou o deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), apoiador do líder do PTB, Jovair Arantes (GO).



Rosso e Jovair são os dois nomes do Centrão na disputa e têm acordo de apoio mútuo. Na terça-feira, o líder do PR, Aelton Freitas (MG), disse que seu partido apoia o atual presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mas que está ciente de que em sua bancada haverá votos para Jovair e Rosso.

