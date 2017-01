Em Gravataí, Nadir é prefeito interino pela segunda vez

Posse nas prefeituras

Com maioria na Câmara Municipal de Gravataí, a coligação que busca a reeleição de Marco Alba (PMDB) conseguiu garantir, interinamente, a prefeitura. O então presidente da Casa, Nadir Rocha, também do PMDB, assume o comando da cidade até 12 de março, quando serão realizadas novas eleições. Gravataí foi uma das sete cidades gaúchas que não tiveram posse de prefeitos neste domingo porque Daniel Bordignon (PDT), vencedor nas urnas, teve a candidatura rejeitada pela Justiça Eleitoral.



A disputa interna no PMDB ficou entre Nadir Rocha e Paulinho da Farmácia, que foi o vereador mais votado na última eleição. Dentro do partido, a experiência falou mais alto, e ficou com o político mais veterano, de 58 anos, a administração da cidade.

Na administração de Gravataí, portanto, pouco muda. Reeleito para um novo mandato nas últimas eleições, Nadir foi escolhido para seguir como chefe do Legislativo municipal e, assim, será prefeito até que seja realizada a nova votação. Ele quer dar continuidade à administração de Marco Alba, que pretende concorrer à reeleição em março. Também deve entrar na disputa a vereadora eleita Rosane Bordignon (PDT), mulher de Daniel.

– Desde quando soubemos da cassação do Bordignon, reunimos os partidos que nos apoiam para montar um projeto. Serão três meses de continuidade, em que vamos dar prosseguimento ao que de bom tem sido feito para a cidade – afirmou Nadir.

Não é a primeira vez que o vereador, que está em seu quinto mandato, assume o Executivo municipal. Em 2011, após a cassação da petista Rita Sanco, ele ficou à frente da prefeitura durante

30 dias – até serem realizadas as eleições indiretas que deram o cargo a Acimar Silva. Na cadeira até então ocupada por Nadir na Câmara assume o suplente Alison Silva (PMDB), filho de Acimar.