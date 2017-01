Em SP, Alckmin e Doria reúnem secretários do governo e Prefeitura para integração

Administração

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e o prefeito João Doria (PSDB), em mais uma dobradinha de agenda após Doria assumir a prefeitura da capital paulista, vão reunir o secretariado do governo do Estado com os secretários da administração municipal para um seminário de integração nesta segunda-feira.

O encontro, no Palácio dos Bandeirantes, debaterá ações prioritárias e parcerias entre o governo do Estado e a prefeitura de São Paulo, conforme informou a assessoria de Alckmin.

Na semana passada, ao lado do governador, Doria já havia mencionado a intenção de levar seus secretários para o Palácio dos Bandeirantes e promover a reunião de integração. O encontro está programado para as 9h30min. Ainda não há previsão de entrevistas.