Estado anuncia repasse de R$ 148 milhões a hospitais gaúchos

Dívida

O governo do Estado informou que repassou, nesta terça-feira, R$ 148 milhões para os hospitais do Rio Grande do Sul. No entanto, desse total, apenas R$ 26 milhões são relativos à dívida que o Estado tem com as instituições — e a penúria enfrentada pelas unidades responsáveis por mais de 70% dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul continua.

Segundo a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos, os R$ 26 milhões são relativos a incentivos de outubro e representam pouco dos R$ 180 milhões de pagamentos atrasados. Seguem faltando quitar as dívidas de março, abril, maio e novembro do ano passado.

Ainda conforme a entidade, o valor pago será usado pelas instituições para pagar parte de salários, 13º e férias atrasadas dos funcionários, mas não resolve os sérios problemas enfrentados pelas unidades. Muitas já realizaram empréstimos bancários e outras suspenderam parte dos serviços prestados.

Leia mais:

Rio Grande do Sul perde 474 leitos do SUS em hospitais em dois anos

60% dos hospitais filantrópicos do RS dizem que não conseguirão pagar em dia a folha de dezembro



Entre os R$ 148 milhões repassados pelo Estado estão valores de ações judiciais impetradas pelos hospitais e prefeituras (R$ 50 milhões) e repasses federais voltados ao SUS (R$ 72 milhões).



A Secretaria Estadual da Saúde disse que vem complementando as verbas do teto Média e Alta Complexidade (MAC) que são repassados aos hospitais, clínicas e laboratórios que são de responsabilidade do governo federal. Segundo a pasta informou, dos R$ 72 milhões pagos nesta terça-feira, R$ 16 milhões vieram do Tesouro do Estado.

Os recursos são utilizados para o pagamento de atendimentos como consultas, cirurgias ambulatoriais especializadas e outros procedimentos que envolvem alta tecnologia e alto custo financeiro.