Ex-senador colombiano é preso em caso da Odebrecht

Suspeita de suborno

O ex-senador da Colômbia Otto Nicolás Bula foi detido ontem no país por suspeita de receber suborno da Odebrecht, informou neste domingo o Ministério Público colombiano por meio de sua conta no Twitter. Bula, governista do Partido Liberal, será acusado pelos crimes de suborno e enriquecimento ilícito, segundo o Ministério Público.

Documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos mostram que a Odebrecht pagou US$ 788 milhões em subornos em 12 países da América Latina e da África. Na Colômbia, um documento divulgado pera Procuradoria-Geral mostra que foram mais de US$ 11 milhões de propina entre 2009 e 2014.

A detenção de Bula é a segunda que acontece na Colômbia por causa de corrupção em contratos com a empreiteira brasileira. Na última quinta-feira, o ex-vice-ministro de Transporte Gabriel García Morales, que exerceu o cargo durante o governo do ex-presidente Álvaro Uribe, foi detido. Ele é suspeito de facilitar o acesso da Odebrecht à construção do setor 2 da Estrada do Sol, um trajeto de mais de 500 quilômetros que liga o centro do país à costa do Atlântico e ao Caribe.