Forças Armadas estarão prontas em até 10 dias para atuação em presídios

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou, nesta quarta-feira, que as Forças Armadas estarão prontas dentro de "oito ou dez dias" para a auxiliarem os Estados na varredura de presídios. Publicada no Diário Oficial da União, a medida anunciada pelo presidente Michel Temer diante da crise penitenciária terá validade por 12 meses. O trabalho será executado mediante solicitação de cada governador.



Em coletiva de imprensa, o ministro esclareceu que os militares não terão contato direto com os presos, mas atuarão em conjunto com agentes penitenciários e policiais, que serão responsáveis pelo manejo dos detentos. No momento da operação, no entanto, o comando do pente-fino na unidade prisional caberá às Forças Armadas.

— Quando nós temos a autorização do presidente da República de uma ação de GLO (Garantia da Lei da Ordem), automaticamente a coordenação passa para as Forças Armadas. Evidente que ela atua em articulação com as forças locais. Mas, por se tratar de uma situação excepcional de intervenção, a coordenação ficará com as Forças Armadas — explicou Jungmann.

Ainda segundo o ministro, os militares só atuarão nas cadeias em que não houver risco de rebelião.

— Nós só interviremos aonde existir condições de segurança, e que não exista a possibilidade de que você venha a ter um incidente envolvendo Forças Armadas e população carcerária — relatou Jungmann.

Segundo ele, em uma "remota possibilidade de confronto", a ação caberá às forças locais. Inicialmente, mil homens do Exército, Marinha e Aeronáutica estarão disponíveis para as varreduras em presídios. O trabalho será feito de surpresa. O efetivo poderá aumentar, se houver demanda. Conforme o ministro, para evitar uma "contaminação", os militares não deverão atuar em seu Estado de origem.

— Não esperamos que (atuação das Forças Armadas) venha debelar ou resolver a situação, mas irá contribuir — finalizou Jungmann.

Segundo o ministro, até o final da manhã desta quarta, nenhum governador havia oficializado o pedido de ajuda. Porém, ele acredita que as solicitações serão confirmadas nos próximos dias.