Francisco de Assis Costa Filho é nomeado secretário Nacional de Juventude

Governo

O governo federal nomeou, nesta sexta-feira, o atual presidente Nacional da Juventude do PMDB, Francisco de Assis Costa Filho, para a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ). Costa Filho assume o cargo ocupado por Bruno Moreira Santos, que pediu demissão após repercussões negativas referente declaração sobre a chacina de presos no norte do país.

Vinculada à Secretaria de Governo da Presidência, a SNJ é responsável por formular políticas públicas e promover cooperações com organismos nacionais e internacionais voltados para os jovens. O despacho do presidente Michel Temer com a nomeação do novo secretário nacional de Juventude foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta sexta.

Leia mais

Secretário que disse "tinha era que matar mais" sobre massacre pede demissão

"Tinha era que matar mais", diz secretário do governo Temer sobre chacina

Publicada no Diário Oficial a exoneração de secretário Nacional da Juventude



Francisco de Assis Costa Filho atua à frente do núcleo de Juventude do PMDB desde julho do ano passado, período que Bruno Moreira Santos se licenciou para assumir a SNJ. Em entrevistas à imprensa no último dia 7 de janeiro sobre os assassinatos de detentos ocorridos recentemente, Bruno Santos disse que "tinha que matar mais (presos), tinha que fazer uma chacina por semana."

Funai

Outra nomeação, oficializada nesta sexta-feira, foi referente ao novo presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Antônio Fernandes Toninho da Costa. Especialista em saúde indígena em órgãos como a Câmara e o Ministério da Saúde, Costa chega ao cargo que estava sem um comando efetivo desde junho do ano passado.