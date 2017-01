Identificadas mais duas vítimas do acidente aéreo que matou Teori

Queda de aeronave

O empresário Carlos Filgueiras, dono da aeronave, e o piloto Osmar Rodrigues estão entre as vítimas do acidente aéreo que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, na tarde desta quinta-feira, no Rio de Janeiro. A Força Aérea Brasileira confirmou, durante a noite, que cinco pessoas estavam no avião. As outras duas vítimas ainda não foram identificadas.

O Grupo Emiliano, dono da aeronave, emitiu nota lamentando a morte do empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, proprietário do Hotel Emiliano, com empreendimentos em São Paulo e no Rio. Figueiras e Zavascki eram amigos próximos, segundo a nota. O empresário deixa dois filhos.

Segundo um mergulhador do Corpo de Bombeiros que faz buscas no local, cinco corpos foram retirados do mar na área onde caiu o avião que conduzia o ministro do STF Teori Zavascki, em Paraty (RJ). Os mergulhadores da equipe de buscas e salvamento, do Rio, tentam erguer o avião que está submerso a aproximadamente quatro metros de profundidade.



Leia a nota na íntegra.

"O Grupo Emiliano, lamentavelmente, confirma a morte Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, 69 anos, e do piloto Osmar Rodrigues, 56, no acidente aéreo ocorrido hoje em Paraty. Carlos Alberto e o ministro Teori Zavaski eram amigos próximos. A empresa registra seus sentimentos e condolências para a família e amigos do ministro e do piloto. A empresa informa ainda que está à disposição das autoridades colaborando com as investigações em curso."