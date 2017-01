Janot fala sobre morte de Teori Zavascki: "Honrou o papel de magistrado"

Acidente aéreo

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, manifestou-se sobre a morte de Teori Zavascki. Responsável pelas denúncias dos investigados na Operação Lava-Jato, Janot lamentou a perda do ministro, que era o relator do caso no Supremo Tribunal Federal.

– Zavascki honrou o papel de magistrado, ao atuar de forma ética, isenta, discreta e extremamente técnica durante toda sua carreira. Na relatoria da Operação Lava Jato no STF, o ministro não hesitou em adotar medidas inéditas para a Suprema Corte, a pedido do Ministério Público Federal – disse o procurador-geral, através de nota oficial.

Janot destacou ainda a "contribuição" de Zavascki pela sua atuação como magistrado:

– É inegável e inquestionável a grande contribuição que o ministro Teori Zavascki deu ao Estado Democrático de Direito Brasileiro a partir de sua atuação como magistrado – completou.

