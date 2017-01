Licitação para construção de estações do Aeromóvel de Canoas é suspensa

Região Metropolitana

A prefeitura decidiu suspender a licitação para construção das estações do Aeromóvel de Canoas. A medida vale por tempo indeterminado e está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira. As propostas seriam conhecidas na quarta-feira. As informações são do blog Estamos em Obras.

Segundo a assessoria do prefeito Luiz Carlos Busato, "a atual gestão pretende conhecer melhor todos os contratos em andamento e decidiu suspender temporariamente a licitação para análise". Ainda durante a campanha eleitoral, Busato já havia manifestado contrariedade ao projeto, que foi executado durante a gestão do ex-prefeito Jairo Jorge.

Leia mais

Temer quer autorização de Sartori para construir presídio federal no RS

AO VIVO: acompanhe a visita do presidente Michel Temer ao RS



As obras que já haviam sido contratadas seguem em andamento. Elas se referem à mudança da rede elétrica e de uma adutora. A Aeromóvel do Brasil também está construindo os veículos que serão usados em Canoas. Já o contrato para a construção da via elevada está parado em razão de uma disputa judicial envolvendo uma empresa chinesa e a Queiroz Galvão.

O projeto prevê 15 quilômetros de via elevada, entre os bairros Guajuviras, Mathias Velho e Centro. A previsão da gestão anterior é que os testes poderiam iniciar em 2018. A fase de cobrança de passagem deveria ocorrer a partir de janeiro de 2019.