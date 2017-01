Marchezan suspende concursos, novas despesas e pagamento de dívidas herdadas

Anúncio

No primeiro ato como prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB) anunciou nesta segunda-feira uma série de dez medidas para contenção de gastos e aumento de receitas. A equipe do tucano calcula um déficit de R$ 1,167 bilhões em 2017, devido a receitas superestimadas e despesas subestimadas.



Para equilibrar as contas da prefeitura da Capital, serão suspensos, por 90 dias, o pagamento de dívidas herdadas da gestão de José Fortunati e a criação de novas despesas, como diárias, passagens aéreas e horas extras.



— É impossível pagar todas as despesas criadas para 2017. Portanto, seremos obrigados a priorizar quais despesas serão pagas — afirmou o prefeito.



Marchezan também comunicou que irá fazer um pente-fino em contratos e licitações e determinar a racionalização do uso de veículos oficiais e de telefonia móvel. Novas contratações e concursos também serão suspensas.



Conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada pela Câmara de Vereadores no mês passado, a prefeitura deve ter um déficit de 285,7 milhões em 2017. A arrecadação prevista para o ano é de R$ 6,9 bilhões.



Na coletiva de imprensa, que começou com quase 40min de atraso, Marchezan anunciou a criação de um comitê que irá estudar a necessidade de cargos em comissão e funções gratificadas. Apesar do corte de 37 para 15 secretarias, o prefeito não detalhou qual será o tamanho da redução de CCs e FGs. Disse apenas que será um gesto mais simbólico, pois, segundo ele, o impacto no rombo das contas será insignificante.



Em novembro, a prefeitura tinha 13,3 mil servidores ativos (efetivos e celetistas) e 6,9 mil inativos. O Executivo possuía 691 cargos em comissão e funções gratificadas, sendo 155 na Secretaria Municipal de Governança Local e 119 no Gabinete do Prefeito.



Confira as 10 medidas anunciadas

1 - Prorrogação do pagamento do IPTU

Imposto poderá ser pago até 8 de fevereiro (5º dia útil do mês), com desconto de 12%.



2 - Suspensão de pagamentos de despesas anteriores

Suspenderá, por 90 dias, os pagamentos de despesas do exercício de 2016 e anteriores. Segundo Marchezan, será realizado um mapeamento completo para definir forma e prazo dos pagamentos. A partir disso, serão estabelecidas as prioridades.



3 - Suspensão de criação de novas despesas

Suspenderá, por 90 dias, a criação de determinadas despesas, como:

- Diárias

- Passagens aéreas

- Participação em cursos, congressos, seminários, etc

- Contratos de aluguel de veículos, imóveis e equipamentos

- Aquisição de material permanente

- Obras e instalações

- Horas extras



4 - Reavaliação e renegociação de contratos e licitações

Serão revisados valores e quantidades de cada um dos contratos, além de verificada a necessidade de continuação dos contratos em vigor e licitações em andamento.



5 - Instituição do Comitê para Gestão de Despesas de Pessoal

Grupo definirá diretrizes para a política de pessoal, que hoje representa 55% do total de despesas da prefeitura. Comitê também avaliará a necessidade de cargos em comissão (CCs) e funções gratificadas, quantidade, lotação e atividade.



6 - Instituição do Comitê de Gestão Orçamentária e de Despesas

Grupo irá analisar todos os gastos de manutenção e investimentos da prefeitura. Em função da falta de recursos, serão definidas prioridades.



7 - Suspensão de novas contratações de pessoal

Suspenderá contratações e realização de concursos (novos e em andamento), permitindo avaliar as reais necessidades de pessoas para atividades essenciais da prefeitura. Segundo Marchezan, medida se estenderá às secretarias, autarquias e fundações.



8 - Racionalização do uso de veículos oficiais

Reduzirá gastos com veículos locados, abrangendo secretarias, autarquias e fundações. Serão utilizados em casos de necessidade de atividades específicas, como saúde, educação e fiscalização. Em todos os demais casos, será analisada a hipótese de outras alternativas mais econômicas, como convênios com táxis.



9 - Racionalização do uso de telefonia móvel

Disciplina a utilização de telefones celulares na prefeitura.



10 - Criação de Grupo de Trabalho para Reforma Administrativa

Implementará a reforma administrativa na prefeitura. Farão parte do grupo membros da Procuradoria-Geral, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Planejamento e Gestão. A equipe irá organizar a estrutura e definir os responsáveis pelas atribuições na gestão municipal.



