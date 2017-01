Planalto quer economizar R$ 6 bilhões por ano com pente-fino de aposentadoria por invalidez

Previdência

A partir da publicação de uma nova medida provisória, o governo federal pretende economizar R$ 6 bilhões por ano com a revisão de benefícios sociais, que será retomado na próxima semana. O pente-fino, iniciado no ano passado, atinge quem recebe o auxílio-doença há mais de dois anos sem a realização de novas perícias, além dos beneficiários por mais de dois anos da aposentadoria por invalidez e que tenham idade inferior a 60 anos.



De acordo com o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, a intenção é revisar a situação das pessoas que tinham motivação para receber o auxílio ou aposentadoria no momento da concessão, mas que, depois, "ficaram saudáveis e continuaram no benefício indevidamente".



— Quando uma pessoa recebe o benefício (de forma irregular), ela lesa duplamente o fundo de Previdência, porque recebe indevidamente e, no período do benefício, deixa de contribuir — afirmou Beltrame em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade. — É uma situação que lesa o conjunto dos contribuintes da Previdência e é obrigação do gestor zelar para que o benefício chegue na mão daquela pessoa que realmente necessita.



Leia mais

Governo retoma pente-fino em benefícios do INSS na próxima semana

Presidente do INSS quer nova medida provisória para revisão de benefícios

Temer envia projeto de lei que substitui MP para revisão de benefícios do INSS



Publicada na última sexta-feira em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), a medida provisória (MP) 767 permite a continuidade do pente-fino iniciado pelo INSS em 2016. O processo havia sido interrompido após o vencimento de uma MP semelhante em 4 de novembro. O Planalto chegou a enviar um projeto de lei sobre o tema, mas a proposição não foi votada pelo Congresso, envolvido na apreciação da PEC do Teto e na renegociação das dívidas dos Estados, entre outras pautas. Agora, a nova MP estabelece que os beneficiários serão convocados a qualquer momento para reavaliar a condição de saúde que motivou o afastamento ou aposentadoria.



A convocação ocorrerá por meio de carta e o segurado terá cinco dias para se apresentar a uma agência do INSS. Caso não seja encontrado, o chamamento ocorrerá através de edital público divulgado em jornais de grande circulação. Se, mesmo assim, o beneficiado não for localizado, a vantagem será suspensa por 30 dias e, após este prazo, cancelada.



— Ninguém precisa sair correndo para uma agência do INSS — assegura o secretário. — A totalidade das pessoas será avisada por carta.

Para alcançar a economia de R$ 6 bilhões, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário espera revisar 530 mil vínculos do auxílio-doença e a situação de 1,1 milhão de pessoas afastadas por invalidez. No ano passado, a revisão de 21 mil perícias gerou o cancelamento de 82% dos benefícios — cerca de R$ 200 milhões em alívio aos cofres públicos.



— Há uma cautela bastante grande para que não se viole nenhum direito do segurado, que ele tenha o direito pleno de ser ouvido e ser examinado adequadamente dentro dos critérios mais estritos, éticos e legais.



Revisão do Bolsa Família ocorrerá mês a mês

Em novembro do ano passado, o governo concluiu a revisão dos beneficiados pelo Bolsa Família. De acordo com o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, foram identificadas 1,2 milhão de famílias com renda superior ao teto para receber a vantagem. A partir deste ano, segundo ele, a reavaliação do benefício ocorrerá mês a mês.

— A questão da renda é volátil: assim como uma pessoa pode obter um emprego e sair da elegibilidade do Bolsa, ela pode perder esse emprego e voltar. É uma informação extremamente dinâmica e que o ministério tem que estar permanentemente acompanhando para que nenhuma pessoa receba indevidamente.

O pente-fino sobre o Bolsa Família é realizado a partir do cruzamento de dados. De acordo com o governo, a revisão do benefício ocorria apenas uma vez por ano durante a gestão de Dilma Rousseff.