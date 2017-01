Políticos e entidades se manifestam sobre morte de Teori Zavascki

Repercussão

A morte de Teori Zavascki, nesta quinta-feira, repercutiu em todo o Brasil. Políticos, entidades, magistrados, partidos, clubes e outras entidades manifestaram pesar pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, uma das vítimas fatais de um acidente aéreo em Paraty, no Rio de Janeiro.

Em pronunciamento oficial, o presidente Michel Temer decretou luto de três dias e destacou a "trajetória impecável" de Zavascki.

– Teori era homem de bem e orgulho para todos os brasileiros.

Responsável pela indicação de Zavascki ao STF, a ex-presidente Dilma Rousseff também comentou a perda do ministro.

– Teori se consagrou como um intelectual do Direito, zeloso das leis e da Justiça – destacou Dilma.

O senador Aécio Neves falou sobre a morte de Zavascki e disse que o Brasil tem uma "dívida de gratidão".

– Ele conduziu um dos momentos mais difíceis da história do País.

Já o juiz federal Sérgio Moro disse que o ministro foi "um exemplo" para todos os juízes, promotores e advogados do Brasil.

– O ministro Teori Zavascki foi um grande magistrado e um herói brasileiro.

O governador José Ivo Sartori lembrou da ligação de Zavascki com o Rio Grande do Sul como "motivo de orgulho" para o estado.

– Além de notável jurista e magistrado, foi um grande ser humano – disse Sartori.

Procurador-geral da República, Rodrigo Janot destacou o trabalho de Zavascki na Operação Lava-Jato.

– Ele honrou o papel de magistrado, ao atuar de forma ética, isenta, discreta e extremamente técnica durante toda sua carreira.

Amigo do ministro há mais de 40 anos, Paulo Odone falou da relação dos dois e destacou a integridade do magistrado.

– Era alguém absolutamente isento, capaz de receber a confiança de qualquer um.

Governador de Santa Catarina, estado natal de Teori, Raimundo Colombo se disse chocado com a notícia da morte.

– Estava exercendo um papel extraordinário em favor da sociedade.

Colega de Zavascki no STF, o ministro Gilmar Mendes foi outro a lamentar a perda.

– Ele não era apenas um colega. Eu era amigo dele. Muito, muito. Não tenho condições de falar – declarou o juiz, que passa férias em Lisboa.

O ministro da Fazenda Henrique Meirelles também se manifestou a respeito de Zavascki.

– O ministro Teori foi um homem sereno, firme, equilibrado, corajoso e de grande integridade. Foi uma grande perda para o País.

Para o senador Lasier Martins disse que a morte de Zavascki é "profundamente" lamentável" e pediu uma ampla investigação a respeito do acidente aéreo.

– Ministro sério, confiável e com enorme responsabilidade como relator do processo da Lava-Jato e exame das delações premiadas da Odebrecht. Também por essas circunstâncias, este acidente aéreo precisa ser muito bem explicado.

Em nota assinada por Rui Falcão, presidente do partido, o PT também lamentou a morte do ministro e lembrou da sua indicação para o STF por Dilma Rousseff.

– Teori Zavascki foi um homem público exemplar, que dedicou sua vida à busca da Justiça. Durante toda sua carreira militou no serviço público. Foi um excepcional professor de Direito e autor de livros fundamentais. Deixará para a posteridade o legado de um magistrado respeitado por sua competência técnica, equilíbrio e ética.

O Tribunal Superior Eleitoral, que contava com Zavascki como ministro substituto desde 2014, ressaltou a "lacuna irreparável" com a perda do magistrado.

– A experiência e excepcional capacidade como magistrado, a seriedade e a cordialidade no convívio eram suas principais características, sumamente reconhecidas por todo o meio jurídico e acadêmico. Teori sempre contribuiu, com atuação discreta e efetiva, para o engrandecimento da instituição.

Os delegados da Polícia Federal disseram que Teori contribuiu para o combate à corrupção.

– Ministro da corte desde 2012, Zavascki era um dos juízes mais respeitados do Brasil em razão da qualidade de suas decisões. Como relator da Operação Lava Jato, o ministro sempre garantiu à Polícia Federal as condições necessárias para a realização de suas operações. Sua contribuição para o enfrentamento da corrupção e do crime organizado no país é inestimável e, certamente, deixará importante legado para as próximas gerações de juristas brasileiros.

A Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (ANADEF) também lamentou a morte do ministro Teori Zavascki.

– Enquanto ilibado membro da Corte Suprema, Teori Zavascki demonstrou conduta idônea ao arbitrar sobre as mais diversas matérias, representando, nesta data, grande perda para a nação à qual deu tantas contribuições.

Murilo Portugal, presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), assinou a nota de pesar da entidade.

– Tenho profunda admiração pelo trabalho do ministro, que fará grande falta ao país. Teori Zavascki foi um servidor público exemplar desde o início de sua carreira, no Banco Central. Sua atuação, sempre sóbria e fundamentada na boa técnica, permanecerá como um exemplo inspirador para além do mundo jurídico.

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro destacou o trabalho do ministro na Operação Lava-Jato.

– Como relator da Operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal, Zavascki deu uma contribuição inestimável para fazer do Brasil um país melhor, mais justo, onde ninguém está impune. O trabalho do ministro Zavascki precisa ter continuidade e garantir uma conquista percebida pelos brasileiros: que com a Lava-Jato a Justiça se tornou a mesma para todos.

*Zero Hora