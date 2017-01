Prefeitura convoca 2 mil fornecedores com pagamentos em atraso para negociação 

Ajuste de contas

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria da Fazenda, afirmou nesta quarta-feira que vai iniciar o processo de negociação das dívidas com fornecedores a partir da próxima sexta-feira. São mais de 2 mil credores com pagamentos pendentes há mais de seis meses, conforme a pasta. Na sexta, representantes do órgão irão receber as empresas em sua loja de atendimento, e o processo de negociação seguirá até o dia 31 de janeiro. No final do ano passado, em balanço divulgado pelo então prefeito José Fortunati, a prefeitura afirmou que a dívida era de R$ 139 milhões. Os valores atualizados ainda não foram divulgados pela gestão atual.



Entre os serviços oferecidos por esses fornecedores estão a compra de bens, prestação de serviços, aquisição de bens permanentes e obras. Com essa negociação, a prefeitura tenta realizar o levantamento do passivo de dívidas e achar a melhor forma de negociar as quantias após os 90 dias estipulados nessa etapa.



Para participar desse primeiro contato com a Secretaria da Fazenda, as empresas que possuem pagamentos atrasados devem, a partir de sexta-feira, ir até a loja de atendimento da secretaria, na Travessa Mário Cinco Paus, s/nº, entre 9h e 16h, com o CNPJ da empresa e nota fiscal. Outras informações que possam auxiliar no processo de negociação do acerto também poderão ser apresentadas.



