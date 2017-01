Quem está no páreo para substituir Teori Zavascki no STF

Vaga em aberto

Com uma mobilização sem precedentes das mais altas esferas de poder tentando influenciar a nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Michel Temer tem procurado ouvir juristas em busca de um nome sem vinculações partidárias, capaz de substituir Teori Zavascki, morto na última quinta-feira na queda de um avião em Paraty (RJ).



Leia mais:

Temer sofre pressão para nomear sucessor de Teori Zavascki no STF

Partidos e tribunais fazem lobby com Temer na escolha de sucessor de Teori

Cármen Lúcia ouve colegas, assessores e PGR para definir relatoria da Lava-Jato



Confira abaixo quem são os nomes mais cotados para a vaga no momento:

João Otávio de Noronha



Foto: Sandra Fado / Divulgação STJ

Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) desde dezembro de 2002 — indicado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso —, tem 60 anos e é mineiro de Três Corações. Formado pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, é especializado em Direito do Trabalho e Direito Processual Civil. É o atual corregedor nacional de Justiça.



Luis Felipe Salomão



Foto: STJ / Divulgação

Aos 53 anos, é baiano de Salvador. Formado pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem pós-graduação em Direito Comercial. Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) desde junho de 2008, foi indicado por Luiz Inácio Lula da Silva. Preside a comissão de juristas com a finalidade de elaborar anteprojeto de lei de arbitragem e mediação.



Ives Gandra Martins Filho



Foto: Gláucio Dettmar / Divulgação

Filho do jurista Ives Gandra Martins, é o atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) — faz parte da Corte desde 1999, por indicação do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Aos 57 anos, é formado pela Universidade de São Paulo (USP) com doutorado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É professor do Instituto Internacional de Ciências Sociais e da Escola Nacional de Formação de Magistrados do Trabalho.



Isabel Gallotti



Foto: Sandra Fado,STJ / Divulgação

Egressa de uma família com larga tradição na magistratura, tem 53 anos e desde agosto de 2010 é ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), indicada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Filha do ministro aposentado do STF Octávio Gallotti, é também neta e bisneta de ex-integrantes da Corte. Formada pela Universidade de Brasília, foi procuradora da República e desembargadora do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.