Temer e Sartori devem assinar Plano Nacional de Segurança na próxima quarta-feira

Para conter crise

O Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, convidou todos os governadores para a cerimônia de assinatura do termo de cooperação entre União e Estados referente ao Plano Nacional de Segurança.

O documento é o primeiro passo para que as medidas, anunciadas na semana passada pelo governo Temer para conter a crise no sistema prisional, comecem ser colocadas em prática. O evento está marcado para quarta-feira, possivelmente à tarde, no Palácio do Planalto.

O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, já foi convidado. Ele está em férias até segunda-feira, mas a assessoria de imprensa do Palácio Piratini informou que ele deve ir a Brasília.

Ao fazer contato com o governo gaúcho, o Ministério da Justiça disse que a presença de Sartori é um pedido especial de Temer. Um dia antes, na terça-feira, quem estará em Brasília é o Secretário Estadual da Segurança Pública, Cezar Schirmer. Ele vai participar de uma reunião entre os secretários da área de todos os Estados e o ministro da Justiça.

No encontro, Alexandre de Moraes vai detalhar o Plano Nacional de Segurança. Schirmer deve aproveitar a ocasião para falar sobre a construção do presídio federal de segurança máxima no Rio Grande do Sul. O governo federal anunciou recursos para fazer cinco penitenciárias desse tipo no país, uma em cada região.

A confirmação do Estado foi feita por Temer na última segunda-feira, em evento realizado em Esteio.

Para a obra, a União faz algumas exigências, como a construção em uma capital ou região metropolitana, com fácil acesso a um aeroporto, por causa da transferência de presos. Até agora, seis prefeitos gaúchos procuraram Schirmer interessados no presídio.