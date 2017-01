Temer quer autorização de Sartori para construir presídio federal no RS

Visita ao Estado

O presidente Michel Temer deve conversar com o governador José Ivo Sartori nesta segunda-feira para acertar a construção de um presídio federal no Rio Grande do Sul. Pela manhã, Temer desembarcou em solo gaúcho pela primeira vez desde que assumiu a Presidência. Segundo o ministro Eliseu Padilha, o presidente buscará a anuência de Sartori antes de fazer o anúncio oficial.

— Nós estamos levando para o Rio Grande do Sul fundos no valor de quase R$ 45 milhões para a construção de um presídio. Ainda vou conversar com o governador hoje, mas como o governo federal vai construir cinco presídios de segurança máxima, quem sabe um deles possa ir para o Estado — disse Temer em entrevista à Rádio Guaíba nesta manhã.



Conforme ZH apurou, a proposta não deve sofrer resistência do governo gaúcho. Na semana passada, o secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, que já havia sinalizado o interesse do Estado no empreendimento ao próprio presidente. Cinco unidades integram o Plano Nacional de Segurança Pública e ainda não têm local definido nem data para início das construções, mas serão erguidas em cinco regiões diferentes do país.



Temer foi recepcionado por Sartori na base aérea de Canoas nesta manhã. Juntos, eles partiram para um sobrevoo sobre a área atingida, na semana passada, por enchente histórica no Vale do Paranhana. Embora haja uma área montada no interior de Rolante, a expectativa de que o presidente desembarcasse na região foi descartada por assessores.

Nesse trecho de helicóptero, presidente e governador devem conversar sobre a possibilidade do presídio no RS. Após, Temer deve seguir direto para o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde participará de solenidade de entrega de 61 ambulâncias para municípios gaúchos.