Temer visitará Rolante e Riozinho

Segunda-feira

Em sua primeira viagem oficial ao Estado, nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer visitará as áreas alagadas de Rolante e Riozinho. Além de conversar com prefeitos e representantes das comunidades, o peemedebista deve anunciar recursos federais para os municípios.

Depois da passagem por Rolante e Riozinho, Temer entregará, em Esteio, 61 ambulâncias a prefeitos gaúchos. Segundo registro no Twitter do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o presidente fará um sobrevoo nas áreas alagadas.

Leia mais

VÍDEO: reconstrução, solidariedade e protesto marcam o sábado em Rolante

Quatro famílias ainda não conseguiram voltar para casa em Rolante

O dia depois do dilúvio histórico em Rolante



Gov @MichelTemer O Presidente sobrevoará amanhã 9h45m áreas inundadas em Rolante e Riozinho. Em Alto Rolante ouvirá Prefeitos e comunidade. — Eliseu Padilha (@EliseuPadilha) 8 de janeiro de 2017

Encerradas as atividades no Estado, Temer deve retornar a Brasília. Em seguida, partirá para Portugal, onde participará das cerimônias fúnebres do ex-presidente Mario Soares.

Veja imagens da reconstrução de Rolante após a enchente:

Leia as últimas notícias de Política