Vestido de gari, prefeito de São Paulo diz que vai limpar a cidade toda semana 

Medida inusitada

Vestido de gari em sua primeira agenda pública, o prefeito eleito João Doria (PSDB), se comprometeu a fazer, pessoalmente, varrição das ruas da cidade de São Paulo uma vez por semana até o fim de sua gestão.

O gesto de Doria simboliza o início do programa Cidade Linda, de ações de zeladoria e limpeza urbana na capital. O projeto tem como foco a limpeza de praças, jardins, parques, avenidas e demais espaços públicos, especialmente os que tiverem sido alvo de vândalos ou de pichadores. O prefeito chegou ao lado de seu secretariado, também vestido como gari.

— É bom vocês acordarem muito cedo — disse à imprensa.

Doria chegou antes do horário marcado, por volta das 5h50min. Assediado pela imprensa e por pessoas que o abordavam para fazer pedidos para a cidade, e quase não fez o trabalho de limpeza. Em dois momentos, Doria conseguiu participar da atividade, mas em apenas um deles ele varreu três folhas e as colocou em uma pá e, depois, no lixo.

Uma funcionária da limpeza urbana deu um par de luvas para o prefeito, que perguntou se deveria usá-la. Ela respondeu que era para Doria tirar fotos e devolvê-las. Embora estivesse usando a roupa dos coletores de lixo, Doria não abriu mão de seus itens de luxo e trocou as botas que fazem parte do uniforme por um sapatênis da marca Osklen.



— Toda semana, em todos os eixos, o prefeito estará lá, vestido de gari, ajudando a limpar a cidade (para) demonstrar que é trabalhando que nós vamos limpar a cidade. Em quatro anos, todas as semanas — afirmou.



Alguns moradores de rua ficaram revoltados por terem sido retirados do local. Eles foram convidados a ficar em uma quadra para que a ação fosse realizada. Doria também se comprometeu a ser catador de recicláveis por um dia durante o evento, ao ser abordado por representantes do movimento social Pimp my Carroça.

Foto: FELIPE RAU / ESTADÃO CONTEÚDO

