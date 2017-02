A deputados do PMDB, Serraglio pede que "confiem" nele

Mensagem no WhatsApp

O deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) mandou uma mensagem ao grupo de WhatsApp da bancada peemedebista da Câmara em que pede que os colegas "confiem" no trabalho que ele fará no Ministério da Justiça. Em postagem na tarde desta quinta-feira, ele se diz grato à bancada e ao líder do partido, Baleia Rossi (SP).

"Sou grato à Bancada do PMDB - que integro por cinco mandatos — e ao Líder Baleia, cujo esforço permitiu garantir esse espaço aos companheiros, porque, confiem, estarei sempre à sua disposição", afirmou.



Serraglio disse agradecer principalmente ao presidente Michel Temer pela confiança que, "através do meu nome, empresta à Bancada".



"Da mesma forma que me ombreei com os peemedebistas da CCJ, contem comigo", encerra o Serraglio, numa referência à gestão dele à frente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa no ano passado.



Na tarde desta quinta, o primeiro vice-presidente da Câmara e coordenador da bancada de Minas Gerais na Casa, o deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG) anunciou rompimento pessoal com o governo Temer. O anúncio foi uma reação à indicação de Serraglio para a Justiça, cargo que era cobiçado pela bancada mineira.

*Estadão Conteúdo