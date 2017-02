Em ação, MP pede preservação de terreno do Jardim Botânico e veto a demissões 

Na Justiça

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) ajuizou na Justiça ação pública que tenta impedir demissões dos funcionários do quadro técnico-cientifico do Jardim Botânico de Porto Alegre e do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Estado. O documento, protocolado pela promotoria de Meio Ambiente do MP na Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, na última sexta-feira, também solicita que o terreno onde estão as instalações da fundação não possa ser dividido.



Entre outros pontos, o MP pede, com urgência, que seja impedida a transferência de bens das duas instituições e a rescisão de qualquer acordo ou contrato que implique em serviço ou atividade de educação ambiental. Além disso, também exige a garantia da preservação dos acervos e pesquisas da fundação; que o governo construa, no prazo de 90 dias, um muro para dividir o Jardim Botânico e a Vila Juliano Moreira; e que o Jardim Botânico seja inscrito no Livro Tombo, onde são incluídos patrimônios de acordo com o seu valor histórico, cultural ou artístico.



A promotoria também tenta impedir que o terreno onde está localizado o Jardim Botânico seja desmembrado em diversos terrenos. Essa medida visa garantir que a área não seja loteada e dividida em mais de uma matrícula.



Se a ação, ajuizada em caráter liminar, for acolhida pela Justiça, o Piratini terá prazo de 90 dias para apresentar plano que garanta o pleno funcionamento e qualidade dos serviços desenvolvidos pela Fundação Zoobotânica após a extinção do órgão.



