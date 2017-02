Humberto Costa propõe demissão de Padilha como "atitude colaborativa" com Temer

Operação Lava-Jato

O líder da oposição no Senado, Humberto Costa (PT-PE), defendeu, nesta sexta-feira, à Agência Estado, a demissão do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, como uma "atitude colaborativa" com o governo do presidente Michel Temer.

O ex-assessor presidencial e amigo de Temer José Yunes afirmou ter recebido um pacote do doleiro Lúcio Funaro, a pedido do hoje ministro Eliseu Padilha, um mês antes da eleição presidencial de 2014 que reelegeu a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. Mas Yunes alegou não ter visto o conteúdo.

— É uma coisa grave — criticou Costa, ao citar que Yunes teria avisado o próprio Temer, na ocasião vice de Dilma, sobre o envelope.

O líder da oposição disse que o presidente deveria se manifestar sobre o episódio. Contudo, o petista admite que não acredita na saída de Padilha, uma vez que o presidente já adotou um padrão de decisão segundo o qual somente quem for alvo de denúncia criminal se afastaria preventivamente.

— Se ele (Temer) for usar um critério diferente, já deveria ter saído do cargo — afirmou.

