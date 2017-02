"Lava-Jato é intocável", diz ex-ministro do STF favorito para a Justiça

Entrevista ao Timeline

O ex-ministro do STF Carlos Velloso

Cotado para ser o novo ministro da Justiça, o jurista Carlos Velloso, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou que teve encontro com o presidente Michel Temer, mas que não recebeu um convite formal para a pasta ocupada por Alexandre de Moraes. As informações são da Rádio Gaúcha.

— Voltaremos a conversar. Poderei ser ou poderei não ser — disse em entrevista ao Timeline Gaúcha.

Ouça na íntegra:

Sobre Alexandre de Moraes integrar a turma que pode julgar o próprio presidente da República no STF, ele disse não temer parcialidade.

— Ele foi filiado a partido. Mas muitos ministros já foram. Não pode ser filiado depois. Juiz não se subordina à ninguém. Só à Constituição.

Velloso elogiou a Lava-Jato e disse que a operação não sofrerá interrupção.

— Ela é intocável. Está passando a limpo o Brasil.

Ele ainda opinou sobre os vazamentos das delações dos ex-diretores da Odebrecht.

— Se você divulga a delação, pode prejudicar as investigações.

O ex-ministro do STF também comparou a indicação de Moreira Franco para o ministério com a de Lula, no governo Dilma, afirmando que são distintas:

— Era outra circunstância. Não é o que ocorre com Moreira. Ele está simplesmente mencionado numa delação.

No Twitter, Temer confirmou o encontro com Velloso:

"Conversamos privadamente por mais de 1h. Meu amigo há mais de 35 anos. Marcamos esse encontro diretamente", informou a conta oficial do presidente.

Estive com Carlos Velloso ontem. Conversamos privadamente por mais de 1h. Meu amigo há mais de 35 anos. Marcamos esse encontro diretamente. — Michel Temer (@MichelTemer) 15 de fevereiro de 2017

E ele complementou: "Continuaremos a conversar nos próximos dias. A escolha do novo ministro da Justiça será minha, pessoal, sem conotações partidárias".

Continuaremos a conversar nos próximos dias. A escolha do novo ministro da Justiça será minha, pessoal, sem conotações partidárias. — Michel Temer (@MichelTemer) 15 de fevereiro de 2017

