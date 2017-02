Lava-Jato, PCC e plágio: o que disse Alexandre de Moraes na sabatina no Senado

Indicado de Temer

Antes de sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, na terça-feira, o ministro licenciado da Justiça Alexandre de Moraes respondeu a questões e falou sobre temas controversos. Abaixo, veja os principais assuntos comentados por ele durante a sabatina.

Nesta quarta-feira, o indicado de Miccel Temer passará pelo crivo do Plenário do Senado. Para garantir a cadeira que foi de Teori Zavascki, Moraes precisa de maioria simples — 41 votos.

LAVA-JATO



Questionado sobre sua isenção em relação ao governo federal, respondeu que será imparcial.

"Eu me julgo absolutamente capaz de atuar com absoluta imparcialidade, absoluta neutralidade dentro do que determina a Constituição."

DEFESA PARA O PCC

Afirmou nunca ter atuado para o PCC, facção criminosa com origem em São Paulo, e disse que essa informação se propagou a partir de boatos na internet.

"Não tenho absolutamente nada contra aqueles que são, que exercem a advocacia dentro das normas éticas e legais em relação a qualquer cliente, inclusive o PCC. Jamais fui advogado do PCC e de ninguém ligado ao PCC."

"Algo calunioso, difamante. Ações principais por indenizações foram ajuizadas porque não posso permitir ofensas à minha honra. Ingressei contra oito sites, mas parece erva daninha, as informações vão proliferando"

PLÁGIO

Quanto à denúncia de ter plagiado trechos da obra do jurista espanhol Francisco Rubio Llorente (1930-2016), disse que a história foi inventada por um candidato reprovado de concurso público, qualificou a reportagem que trouxe a história à tona como "maldosa" e disse que a viúva do autor foi "induzida pelo repórter" a se manifestar sobre a cópia.

"O próprio tribunal constitucional espanhol diz que o conteúdo citado é de decisões públicas."

IMPRENSA

Moraes criticou a imprensa em outros momentos da sabatina.

"A imprensa inventa às vezes o que bem entender."

ATUAÇÃO DE FAMILIARES

Minimizou o fato de ter declarado ao Senado não ter parentes que exerçam ou que tenham exercido atividades vinculadas à atividade profissional dele. O escritório da família Moraes tem pelo menos seis ações em andamento no STF. A mulher dele, Viviane Barci de Moraes, é uma das advogadas responsáveis pelos processos.

"Minha esposa é advogada? É. Conheço ela há 30 anos. É advogada há mais de 20 anos. Eu pergunto: qual é o problema? Obviamente, em assumindo o cargo de ministro do STF, todos os casos em que minha esposa tenha atuado, em que o escritório tenha atuado, todos eles eu me darei por impedido."

FORO PRIVILEGIADO

Disse que a ampliação de prerrogativa trouxe dificuldades operacionais que precisam ser sanadas.

"Nossa Constituição é a que tem o maior número de prerrogativas de foro. Necessariamente, a prerrogativa de foro é ruim? Isso precisa ser discutido."

"A ampliação do foro privilegiado trouxe dificuldades operacionais aos tribunais que precisam ser sanadas."

PRISÃO EM 2ª INSTÂNCIA

O ministro também afirmou que não vê qualquer conflito entre prisões preventivas e em segunda instância com presunção de inocência.

"Meu posicionamento desde 1998, e que não mudaria agora, é de que não há nenhuma inconstitucionalidade nas prisões em segunda instância e prisões preventivas.".

TESE DE DOUTORADO

Com relação ao conteúdo de sua tese de doutorado, em que critica a indicação de ocupantes de cargos públicos à condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, Moraes explicou que na verdade apresentou vários modelos de indicações defendidos por diferentes juristas, de diversos países.

"O que posso garantir é que não considero, não considerarei, entendendo que a minha indicação, e a minha eventual aprovação por vossas excelências, tenha qualquer ligação de agradecimento ou favor político. Isso posso garantir que, se aprovado for por vossas excelências, atuarei com absoluta independência, absoluta imparcialidade, e não falo isso da boca para fora."

VINCULAÇÃO PARTIDÁRIA

Afirmou que a indicação de parlamentares ou ministros de Estado para o STF é uma tradição e citou outros casos de ministros da Corte que já ocuparam cargos públicos e exercem a magistratura.

"É uma tradição história do STF de ministros que atuavam no Executivo e Legislativo. Isso desde o início do Supremo. A Corte tem quatro membros que tiveram participação no mundo político."

ERRADICAÇÃO DA MACONHA

Afirmou que a informação de que pretende erradicar a maconha em toda a América do Sul é falsa. Moraes atribui a questão a mais um boato de internet e defende que haja combate ao tráfico com foco no crime organizado.

"Temos que focar em como desbaratar o crime organizado, com investimento em inteligência e rastreando dinheiro. É necessário ter uma distinção conceitual clara entre usuário e traficante."