Marisa Letícia era servidora do Congresso Nacional? Falso

Menos de duas semanas após a morte de Marisa Letícia, começa a circular nas redes sociais a informação de que a ex-primeira-dama seria servidora do Congresso Nacional — sem especificar se do Senado ou da Câmara dos Deputados. A partir de um post no Facebook, o site Rede Brasil de Ativismo publicou um suposto protocolo no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicita os proventos e resíduos (que seria o salário e possíveis gratificações) da mulher, além de sua pensão vitalícia.

A notícia, porém, é falsa. Em resposta ao questionamento de Zero Hora, a Câmara dos Deputados afirma que "de acordo com o sistema de gestão de pessoal da Câmara dos Deputados, a senhora Marisa Letícia Lula da Silva não exerceu qualquer cargo do quadro de pessoal" da Casa. A reportagem checou a informação no Portal da Transparência e, de fato, o nome de Marisa não consta na lista de servidores da Câmara.

Da mesma forma, o Senado Federal negou que a ex-primeira-dama fosse sua funcionária: "Após pesquisa no cadastro de servidores do Senado Federal, verificou-se que não há qualquer registro em nome da Sra. Marisa Letícia Lula da Silva. Assim, informamos que a referida Senhora não pertencia ao quadro de servidores desta Casa". O Portal da Transparência também não exibe o nome de Marisa Letícia no quadro do Senado.

ZH também confirmou nos sites individuais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que o nome de Marisa Letícia não figura entre os servidores.

Outro motivo que comprova que a informação é falsa é que não existe, no Senado ou na Câmara, o cargo de assessor parlamentar nível 90 IV, conforme o post original.

