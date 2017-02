Ministro Marcos Pereira teria negociado repasse de R$ 7 milhões com a Odebrecht 

Caixa 2

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira (PRB-ES), teria negociado, na campanha eleitoral de 2014, a entrega de R$ 7 milhões do caixa 2 da Odebrecht para o PRB, conforme depoimento que faz parte das delações da empreiteira na Operação Lava-Jato. A verba teria sido repassada em dinheiro. Pereira é o sexto ministro do presidente Michel Temer citado na Lava-Jato. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

Ainda segundo a publicação, o pagamento teria ocorrido para garantir a adesão do partido, então presidido por Pereira, à campanha da chapa Dilma-Temer, que saiu vitoriosa naquela eleição. A quantia era uma parcela de um montante que serviu para comprar o apoio de PROS, PCdoB, PP e PDT à base governista.

A Odebrecht teria desembolsado cerca de R$ 30 milhões no acordo com as siglas, que é descrita em ao menos três delações: a do ex-presidente da empresa Marcelo Odebrecht e nos depoimentos dos executivos Alexandrino Alencar e Fernando Cunha. Pereira, um dos nomes fortes do PRB, fundado por integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus, teria tratado do repasse diretamente com Alexandrino.

O apoio dos partidos, negociado pela Odebrecht, garantiu 2 minutos e 39 segundos a mais na propaganda eleitoral de televisão para a chapa Dilma-Temer.

O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que na época era tesoureiro da campanha de Dilma, teria participado de um encontro Marcelo e Alexandrino, em São Paulo, e pedido a intervenção da empreiteira junto aos partidos.

Essa suposta compra de assistência partidária poderá ser analisa pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em ação que investiga abuso de poder político e econômico na campanha da chapa Dilma-Temer.

Marcos Pereira e Edinho Silva negaram participação no esquema e a Odebrecht não quis comentar o caso, segundo o Estadão.