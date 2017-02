Missa de 30 dias pela morte do ministro Teori é realizada em Brasília

Homenagem

Uma missa lembrando os 30 dias da morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki foi realizada nesta sexta-feira, na Catedral de Brasília. A celebração reuniu magistrados, amigos e familiares. Aos 68 anos, Teori morreu na queda de um avião em Paraty, no litoral fluminense, no dia 19 de janeiro, no Rio de Janeiro.



Celebrada pelo padre Antônio Guerra, que relatou ser amigo de Teori, a missa destacou características do perfil discreto, porém afável, do ministro. Os três filhos, Alexandre, Francisco e Liliana, acompanharam a homenagem.

Leia mais

Um mês de investigações sobre a queda de avião que matou Teori

PF pede mais 60 dias para investigar Renan na Lava-Jato

Foro privilegiado opõe ministros do Supremo e Congresso

Nenhum político foi à celebração. Entre os 10 atuais ministros do STF, estiveram na homenagem a presidente Cármem Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luis Roberto Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber. Magistrados de outros tribunais também compareceram.

— Era um colega exemplar, um amigo de primeira hora, um homem que se caracterizava pela sua coragem e pela honra com que se empunha em seu trabalho profissional. A grande palavra que nos traz Teori à mente é saudade — relatou o ministro Luiz Fux.

A missa também homenageou o pai da ministra Cármem Lúcia, Florival Rocha, que morreu na semana passada, aos 98 anos.

Nascido em Faxinal dos Guedes, no interior de Santa Catarina, Teori viveu em Porto Alegre, onde deu início à carreira na área jurídica. Em 1972, se formou em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde também concluiu mestrado e doutorado na área de Processo Civil. Ele ingressou na carreira jurídica na década de 1970.

Além da atuação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na capital gaúcha, o ministro fez parte do Tribunal Regional Eleitoral gaúcho. Em 2003, foi indicado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). No STF, ingressou em novembro de 2012, por escolha da ex-presidente Dilma Rousseff. Na Corte máxima, ganhou notoriedade após assumir a relatoria da Operação Lava-Jato.

A queda do avião em que estava Teori e outras quatro pessoas está sendo investigada pela Polícia Federal (PF), Ministério Público Federal (MPF) e Força Aérea Brasileira (FAB). Não há prazo para conclusão do trabalho.