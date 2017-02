"Não temos nada a temer", diz defesa de Dilma sobre delações da Odebrecht

Campanha de 2014

A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no TSE divulgou nota nesta quarta-feira afirmando que não tem "nada a temer" a respeito da decisão do TSE de ouvir três delatores da Odebrecht, inclusive Marcelo Odebrecht, na Ação de Impugnação Judicial Eleitoral que pede a cassação da chapa Dilma-Temer, eleita em 2014.

"Não temos nada a temer, porque temos o compromisso com a verdade", diz a nota assinada pelo advogado Flacio Caetano, que defende a petista. "A posição da defesa da presidenta tem sido a de colaboração com a Justiça Eleitoral. Foi assim, por exemplo, quando demonstramos, por documentos, que o empresário Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez, havia mentido em seu depoimento ao TSE", segue a nota.

Leia mais

TSE ouve empresários ligados a gráficas investigadas na chapa Dilma-Temer

Funcionário de gráfica teve prisão determinada durante depoimento

Ação sobre chapa Dilma-Temer não pode ser infinita, diz relator no TSE



A manifestação ocorre após o ministro Herman Benjamin, relator da ação na Corte Eleitoral marcar para o próximo dia 1 de março a audiência para ouvir três delatores da Odebrecht sobre a campanha de 2014. Com isso, será a primeira vez que executivos da empreiteira que fecharam acordos de colaboração, homologados em janeiro pelo Supremo Tribunal Federal, vão depor à Justiça e revelarem o que sabem sobre as irregularidades nas eleições de 2014.

"A decisão proferida pelo ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, não causa qualquer surpresa. Todos aqueles que fizeram delação premiada, já foram ouvidos no processo", segue a nota de Flávio Caetano afirmando ainda que é do interesse da defesa da petista, e da própria Justiça Eleitoral "que a verdade seja trazida nos autos, demonstrando a lisura do processo eleitoral".

Leia as últimas notícias de Política

*Estadão Conteúdo