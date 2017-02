Padilha pede licença da Casa Civil e fará cirugia em Porto Alegre

Problemas de saúde

Alegando problemas de saúde, o ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, tirou licença na quinta-feira. Segundo a colunista Mônica Bérgamo, da Folha de S. Paulo, Padilha já está em Porto Alegre e deve fazer ainda no fim de semana uma cirurgia para retirada da próstata.

O ministro passou mal na segunda-feira e foi internado no hospital do Exército, em Brasília, depois de uma hemorragia causada por obstrução urinária. Exames mostraram aumento da próstata e a necessidade de cirurgia.

Na quarta-feira, Padilha se reuniu com o presidente Michel Temer e apresentou pedido de licença médica para se submeter ao procedimento. Já na Capital, passou por exames preparatórios e fará a cirurgia no Hospital Moinhos de Vento. A previsão é de que ele volte a trabalhar em Brasília no dia 6 de março.

O ministro sai logo após a divulgação de que o empresário José Yunes, um dos melhores amigos de Temer, teria recebido, a pedido dele, um "pacote" em seu escritório entregue por Lucio Funaro, tido como operador do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).