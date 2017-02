Presos, lobistas Jorge Luz e Bruno Luz vão para Curitiba na quinta-feira

Lava-Jato

Os lobistas ligados ao PMDB, Jorge e Bruno Luz, serão transferidos para Curitiba na quinta-feira. Os dois foram presos pela Interpol na última sexta-feira em Miami, nos Estados Unidos, e foram transferidos para Brasília. De acordo com a superintendência da Polícia Federal, o transporte dos dois foi adiado para quinta-feira devido ao alto preço das passagens aéreas durante o Carnaval.

Jorge e Bruno chegaram a Brasília na manhã deste sábado e passaram por exames no Instituto Médico Legal. Os dois estão presos na sede da Polícia Federal da Capital. Bruno Luz foi abordado pela polícia de imigração dos Estados Unidos e afirmou que ele e o pai já estavam com as passagens compradas para o Brasil.



Os dois tiveram a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro, na 38ª fase da Operação Lava-Jato, denominada Operação Blackout, em alusão ao sobrenome dos envolvidos. Eles são acusados de intermediar propinas entre empresas que pretendiam fazer contratos com a Petrobras e políticos do PMDB. Ao todo, eles teriam repassado cerca de US$ 40 milhões aos peemedebistas, principalmente senadores. Nas operações, teriam sido utilizadas contas bancárias na Suíça e nas Bahamas.



