Procuradoria denuncia Sérgio Cabral por 184 crimes de lavagem de dinheiro

O Ministério Público Federal no Rio denunciou, nesta terça-feira, à 7ª Vara Federal, o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) por 184 crimes de lavagem de dinheiro.

A acusação tem base na Operação Eficiência, realizada no escopo das investigações da força-tarefa da Lava-Jato no Rio. Esta já é a quarta denúncia apresentada contra o peemedebista, que já é réu na Lava-Jato em Curitiba e em outras duas ações penais no Rio.

Além de Sérgio Cabral, também foram denunciados por crimes de lavagem de dinheiro antigos aliados dele no governo do Rio e acusados de integrarem organização criminosa supostamente liderada pelo peemedebista - entre eles Carlos Miranda (147 crimes), Carlos Bezerra (97 crimes), Sérgio Castro de Oliveira (6 crimes), Ary Ferreira da Costa Filho (2 crimes), Adriana Ancelmo (7 crimes), Thiago de Aragão Gonçalves (7 crimes), Francisco de Assis Neto (29 crimes), e àlvaro José Galliez Novis (32 crimes).

A denúncia revela ainda "fatos criminosos de dois colaboradores, doleiros que faziam parte da organização como operadores financeiros".

"Os doleiros recebiam dos demais denunciados dinheiro em espécie oriundo dos crimes de corrupção praticados, custodiavam tais recursos em seu escritório e os distribuíam posteriormente para pagamentos de despesas em favor dos membros do grupo criminoso", diz a nova denúncia contra Cabral.

Os colaboradores forneceram uma planilha de controle de caixa que aponta que os recursos por eles custodiados foram utilizados para pagamentos de despesas, entre 1º de agosto de 2014 a 10 de junho de 2015, no valor de R$ 39.757.947,69 - uma média de aproximadamente R$ 4 milhões por mês.

As provas reunidas nas Operações Calicute — deflagrada em novembro de 2016 — e Eficiência, segundo a Procuradoria da República, comprovaram que Sérgio Cabral, e outros implicados promoveram lavagem de ativos.

