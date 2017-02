Temer vê com "tranquilidade" decisão de manter Moreira Franco como ministro

Decisão do STF

O presidente Michel Temer disse que viu com "tranquilidade" a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello de manter a nomeação do ministro Moreira Franco à frente da Secretaria-Geral da Presidência. O comentário foi repassado há pouco por meio do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola.



— O presidente recebeu com tranquilidade a decisão do ministro Celso de Mello que negou provimento à liminar que visava a impedir a nomeação de Moreira Franco — disse o porta-voz, durante briefing à imprensa sobre o qual tratou de outros dois assuntos.



Na decisão, divulgada nesta tarde, Celso de Mello entendeu que a nomeação de alguém para o cargo de ministro não pode ser encarado como obstrução da Justiça. A decisão de Mello ocorre após dois partidos questionarem na Suprema Corte a indicação de Temer, alegando que a nomeação teria sido tomada pelo presidente para conceder foro privilegiado a Moreira Franco.

Antes de ser ministro, Moreira era secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos.



