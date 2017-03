Advogado criminalista cuidará de reforma do sistema prisional 

Planalto

Advogado criminalista e amigo do presidente Michel Temer, Antonio Mariz de Oliveira aceitou convite para chefiar órgão que vai cuidar da reforma do sistema prisional. A reunião entre os dois ocorreu nesta sexta-feira em São Paulo. A pasta será ligada diretamente à Presidência da República. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.



Ainda não foi definido se o órgão será nomeado oficialmente como assessoria ou comitê, mas está acertado que a Secretaria Nacional de Segurança Pública continuará subordinada ao Ministério da Justiça.



Segundo a publicação, o novo integrante do governo Temer afirmou que ¿vai colaborar com o presidente e que ainda não foi decidido qual será o formato da estrutura, mas que isso será definido nos próximos dias¿.



Temer tentava chamar Mariz para a equipe ministerial desde que assumiu o Planalto. Mariz era um dos mais cotados para assumir o comando do Ministério da Justiça, mas viu seu nome perder força após, em entrevista à Folha, criticar as delações premiadas e alguns métodos da Polícia Federal.