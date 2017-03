Ajuste na reforma da Previdência manterá espinha dorsal intacta, diz Temer

Contas públicas

O presidente Michel Temer disse que os ajustes que o governo discute na proposta de reforma da Previdência vão manter intacta a "espinha dorsal" do projeto. Em discurso durante um jantar na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), ele disse que a reforma da Previdência é a mais complicada de todas.



Após ter retirado os servidores estaduais e municipais da proposta, Temer admitiu que tem recebido muitas sugestões a respeito da questão dos trabalhadores rurais.

— Temos que dimensionar os ajustamentos que temos que fazer. Muitos levantam o tema dos trabalhadores rurais, da agricultura familiar. Vamos ajustando, dialogando. O diálogo é um dos temas fortes do governo — afirmou. — O ajuste na reforma previdenciária manterá a espinha dorsal da proposta intacta, para revelar que, interna e externamente, reformulamos o sistema previdenciário do país. Esse será o governo das reformas.

Temer disse contar com o apoio do Congresso e do setor privado a respeito das reformas, que tem sofrido um embate político muito grande:

— Muitas vezes o embate que critica as reformas fundamentais não têm razão técnica, mas política.

Ele mencionou medidas como a apresentação da reforma trabalhista, a aprovação do teto de gastos do governo e as mudanças no ensino médio.

— A proposta da modernização trabalhista foi acordada entre empresários e empregados. Suponho que, sendo lei ordinária, devemos aprová-la com certa facilidade — afirmou.

Ele comentou que o agronegócio conseguiu sustentar a economia durante a recessão do país. Disse que recuperação da economia se deve muito ao desempenho do setor:

— Antes a confiança se alicerçava apenas na agricultura. Hoje, ela se estende para outros setores.

Temer destacou que o mês de fevereiro já registrou saldo positivo de 35 mil postos de trabalho no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Lembrou também que a inflação está baixa e sob controle. O presidente mencionou ainda a redução do risco-país e disse que a retomada do grau de investimento está mais próxima.

— Estamos com 275 pontos. Voltando aos 240, readquirimos o grau de investimento que tínhamos no passado — lembrou.

Temer elogiou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, por sua atuação na contenção de danos decorrentes da Operação Carne Fraca.

— Nos primeiros dois dias, o problema da carne parecia um desastre inafastável. Mas nos recuperamos em menos de uma semana. Temos tido sucesso nessas mediações — disse.

Durante o encontro, Temer recebeu um documento sobre infraestrutura e logística, com sugestões de medidas para melhorar o escoamento da safra de grãos. O presidente destacou o sucesso das concessões de aeroportos e portos realizadas no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

— Sem o apoio da iniciativa privada fica extremamente difícil a governabilidade — afirmou.

Temer reconheceu que o transporte hidroviário é o meio mais barato de todos, mas que não é devidamente incentivado pelo governo por restrições orçamentárias. Disse ainda que se preocupa com dificuldades herdadas há muito tempo, como a BR-163.

— Houve um trabalho emergencial, com a colaboração de todos os setores — afirmou, ressaltando os planos de asfaltar um trecho de cerca de 100 quilômetros de estrada, fundamental para o escoamento da soja.