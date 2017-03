Aloysio Nunes nega existência de crise sobre voos britânicos

Relações exteriores

Em reunião de chanceleres do Mercosul em Buenos Aires, que marcou sua estreia no Exterior, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, negou a existência de uma crise envolvendo Brasil, Argentina e Reino Unido.



Os argentinos reclamam da autorização de pouso em aeroportos brasileiros a aviões militares britânicos rumo às ilhas Malvinas.Os dois países disputam o território há décadas. Aloysio Nunes disse que não há crise e que os procedimentos que permitiram essas aterrissagens estão sendo reavaliados e que o critério usado para permiti-los foi o ¿humanitário¿.



Na terça-feira, ZH publicou fotos confirmando a queixa da Argentina. Há flagrantes da presença dos aviões da Royal Air Force em solo brasileiro no ano passado.



Nas imagens obtidas pelo colunista Rodrigo Lopes, aparece um Hércules C-130, da força aérea britânica, que pousou no Salgado Filho, em Porto Alegre, em 29 de agosto. O avião foi reabastecido e, em seguida, teria seguido viagem para as Malvinas. A aeronave foi flagrada pelo fotógrafo Gabriel Centeno, editor do site Gaúchos Spotters, de amantes de aviação.



Na sexta-feira passada, ZH mostrou o mal-estar entre Brasil e Argentina depois que um documento do controle de tráfego aéreo argentino veio à tona, identificando seis voos britânicos que teriam feito escala técnica em aeroportos de Rio, São Paulo e Porto Alegre. Segundo o governo argentino, o auxílio brasileiro viola acordos entre os dois países nos âmbitos do Mercosul e da Unasul.



– Nossa posição sobre o apoio à Argentina com relação ao reclamo pela soberania das Malvinas é intocável, é um ponto fundamental do relacionamento entre os dois países – disse ainda Aloysio Nunes.

Mais cedo, a chanceler argentina, Susana Malcorra, havia dito que o país ainda espera uma resposta do Brasil sobre o tema.



