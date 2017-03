Após encontro com Meirelles, Maia diz que não foi pedir mudança em reforma

Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), quer aprovar a reforma da Previdência na segunda quinzena de abril no plenário da Casa. Após se reunir por quase duas horas com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, Maia disse que a votação de reformas será decisiva na Câmara no primeiro semestre.

O presidente negou que tenha discutido a flexibilização de pontos da reforma da Previdência com Meirelles.

— Pedi a reunião para discutir ponto a ponto toda a reforma, principalmente aquilo que tem gerado mais polêmica — afirmou. — Não viemos pedir mudança em nenhum ponto, o que queremos é clareza em cada ponto polêmico para que possamos fazer defesa pública da votação que é a mais importante que o Brasil terá neste ano.

Maia disse que o estabelecimento de uma idade mínima não é "ponto polêmico" porque a regra de 65 anos já existe na maioria dos países. Já a regra de transição, para o presidente, será sempre polêmica.

— Quem ficar fora da nova regra vai sempre reclamar. Até semana passada eu defendia que podia ter um período um pouco maior, mas fui convencido de que não é necessário — completou.

Ele também ressaltou a necessidade de mudanças na aposentadoria rural, porque é necessário que todos participem e disse que a taxação será baixa. Para Maia, a proposta do governo de endurecer regras para o Benefício de Prestação Continuada também está no caminho correto.

— Não vai ter fórmula mágica — acrescentou.

