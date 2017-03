Após lista de Janot, Maia evita a imprensa: "Não vou falar agora"

Congresso

Um dos políticos que constam na lista da Procuradoria-Geral da República (PGR) com pedidos de abertura de inquérito baseados nas delações da empreiteira Odebrecht, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), evitou a imprensa ao deixar a Casa na noite desta terça-feira.

— Agora não — limitou-se a responder, ao ser questionado pela reportagem se iria se pronunciar sobre o assunto.

O presidente da Câmara encerrou a sessão plenária desta terça-feira por volta das 19h40min, antes do horário que normalmente costuma terminar os trabalhos no plenário — geralmente as sessões são encerradas por volta das 21h. O parlamentar fluminense saiu do plenário rapidamente e desceu em elevador privado direto para a chapelaria da Câmara, de onde embarcou no carro oficial.

*Estadão Conteúdo