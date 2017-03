Câmara adia votação de projeto que autoriza terceirização irrestrita

Brasília

Na Câmara dos Deputados, a discussão e votação do projeto que regulamenta que regulamenta a terceirização em todas as atividades de empresas privadas e no serviço público foi adiada para esta quarta-feira. O relator do projeto, deputado Laercio Oliveira (SD-SE), explicou que não houve tempo hábil para o início da discussão na noite desta terça-feira, visto que a Ordem do Dia só foi iniciada por volta das 20h e havia a previsão de obstrução de partidos contrários à proposta.



— Como haveria pouco tempo restante da sessão para discutir a proposta e para evitar qualquer especulação de que se tentaria debater a matéria na calada da noite, optou-se por deixar para esta quarta-feira. Assim, venceremos a obstrução e votaremos a proposta — disse o relator, que estipulou que todo o processo deve durar por volta de dez horas.



Leia mais:

Retirada de servidores estaduais da proposta de reforma tira 70% da pressão sobre deputados, diz Maia

Oposição protocola requerimento para CPI da Previdência com 46 assinaturas

Recuperação fiscal dos Estados ainda não tem acordo na base para votar, diz Maia



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), declarou que pretende iniciar a votação às 11h desta quarta-feira e só vai encerrar os trabalhos quando a votação for encerrada.



A proposta



Os deputados precisam votar o texto aprovado (substitutivo) pelos senadores ao projeto e decidir se aceitam as mudanças ou retomam o texto da Câmara. Um dos pontos da proposta do Senado regulamenta a responsabilidade das empresas contratante e da terceirizada em relação às obrigações trabalhistas dos funcionários.



Pelo texto, a responsabilidade é subsidiária, ou seja, a empresa que contratou a terceirizada só poderá ser acionada se não houver mais bens da terceirizada para o pagamento da condenação relativa a direitos não pagos. É diferente da responsabilidade solidária, em que o trabalhador pode acionar ao mesmo tempo contratante e terceirizada para o pagamento da causa trabalhista. Atualmente, de acordo com decisões da Justiça do Trabalho, em alguns casos, a contratante e a terceirizada respondem solidariamente.



O substitutivo também regulamenta aspectos do trabalho temporário, aumentando de três para seis meses o tempo máximo de sua duração.



Debates



A proposta já dividiu opiniões em Plenário mesmo antes do início das votações. Relator da proposta de reforma trabalhista (PL 6787/16), o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) disse que a terceirização favorece a especialização das empresas, que vão subcontratar serviços.

— Vejam a construção civil: qual empresa detém máquinas para fazer fundações? — questionou.

Segundo ele, a regulamentação do trabalho terceirizado vai dar segurança jurídica aos trabalhadores nessa situação.



— É agredir os fatos dizer que 12 milhões de trabalhadores brasileiros terceirizados devem viver no limbo. Temos de dar um passo na modernidade e estabilizar as regras para evitar o êxodo das indústrias para outro país — continuou Marinho.



O deputado Ivan Valente (Psol-SP), entretanto, chamou a proposta de "retrocesso" aos direitos trabalhistas.

— O discurso da modernização das relações de trabalho é, na verdade, a precarização dessas relações. Essa proposta é a mais radical, porque terceiriza atividades-meio e atividades-fim e também retira a responsabilidade da contratante por falhas cometidas pelas terceirizadas¿, criticou.da contratante por falhas cometidas pelas terceirizadas — criticou.



*Agência Câmara