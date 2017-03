Com apoio de Renan, PSDB intensifica negociação pela relatoria do Orçamento

Congresso

Em reunião realizada no início da tarde desta terça-feira, lideranças do PSDB e o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), intensificaram as negociações para que os tucanos fiquem com a relatoria do Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2018.



O encontro ocorreu durante a reunião de bancada do PSDB realizado no gabinete do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

O PLOA tramitará na Comissão Mista do Orçamento (CMO), que será presidida por um integrante da bancada do PMDB do Senado. Caberá à Câmara indicar o relator que, em tese, é um nome oriundo da maior bancada da Casa. Neste caso, caberia ao bloco comandado pelo PP a indicação.

Presente na reunião, o líder do PSDB da Câmara, Ricardo Tripolli (SP), junto com Renan, deverá iniciar as negociações para emplacar um nome da bancada tucana. A atuação de Renan deverá ser feita principalmente junto ao líder do PMDB da Câmara, Baleia Rossi (SP), responsável pela maior bancada partidária.

As negociações envolvendo a CMO passam, segundo relatos, por um acordo no Senado para dividir a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização. Caberia aos tucanos ficarem com a presidência de uma nova comissão criada a partir da junção dos colegiados de Fiscalização e Transparência. Já a bancada do PMDB do Senado ficaria com Meio Ambiente e Defesa do Consumidor.

*Estadão Conteúdo